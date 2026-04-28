◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２７日（日本時間２８日）、敵地・ブルージェイズ戦の先発を外れ、３試合連続のベンチスタートとなった。２５日（同２６日）には、入団当時からのＡ・コーラ監督と５人のコーチが電撃解雇され、トレーシー暫定監督の元、新体制で再出発したレ軍。衝撃の週末を経て、トロント入りした吉田