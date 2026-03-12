侍ジャパンが天覧試合「村上宗隆の腕組み問題」炎上で緊急ミーティング実施…「代表の自覚を」と通達か

「ムネのことだよね……」

WBC東京ラウンドを全勝で通過して米マイアミでのラウンドに進んだ侍ジャパン。2023年の前回大会でも奇跡のサヨナラ打を放った村上宗隆（26）が、３月８日に行われた天覧試合で“大炎上”した。

村上は今シーズンからヤクルトを離れて米メジャーリーグ・ホワイトソックスにポスティング移籍したばかりで、活躍が期待されているが……。

「井端弘和監督（50）は、日本人メジャーリーガーによる“打ち勝つ野球”を目指し、２大会連続で村上を招集しました。東京ラウンドではなかなか調子が上がりませんでしたが、最後のチェコ戦でグランドスラムを放つなど、覚醒の兆しを見せています」（ヤクルトOB）

そんな村上が“大炎上”とは、いったいどういうことか。事件は、先発出場した８日のオーストラリア戦の試合後に起こった。

「この日は、天皇ご一家が試合を観戦していました。天覧試合は実に60年ぶりのことで、日本中が注目する一戦だったといえるでしょう。ご一家は栗山英樹前監督（64）らの解説でゲームセットまでご覧になられると、勝利を収めた侍ジャパンに拍手を送られた。指揮官、大谷翔平（31）らナインはグラウンドで、天皇ご一家に拍手をしたり、一礼したりするなどしてそれに応じたのですが、村上だけは腕組みをしながらガムを噛んでいたのです」（同前）

直後よりネット上では「失礼極まりない」「いや、たまたまだ」「誰か注意する人はいなかったのか」と大議論に発展した。

「実際にはご一家に向けて拍手するタイミングもあったのですが、中継カメラは10秒以上の村上の腕組みを捉えており、それが結果的に言い訳できない証拠になってしまった。村上は天然なところがあるので、わざとではないと思います。でも、日の丸を背負う代表としてはNG行動だったと言わざるを得ません。

困ったのは侍ジャパンの運営サイドで、非公式にスポンサーらから『あれはマズい』とクレームが入ったといいます。事態を重く見たスタッフはその後、すぐに選手や関係者を集めて『あなたたちの行動はすべて、マスコミやファンのSNSを通じて世界中に届けられている。代表としての自覚を持ち、グラウンド内は当然として、バスでの移動の際のファン対応など、公の場所での立ち振る舞いにはくれぐれも気をつけてほしい』と通達しました。

村上を名指ししたわけではありませんが、『明らかにムネのことだよね……』とナインも苦笑い。まさか侍ジャパンのトップ選手たちが、学生のようなお説教を食らうとは……」（侍関係者）

このあまりに「ごもっとも」な“緊急ミーティング”が功を奏したのか、村上は豪快なホームランでチェコ戦のヒーローになった。アメリカラウンドでの爆発に期待したい。