◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本4-3オーストラリア(8日、東京ドーム)

オーストラリアとの接戦を制し、C組単独首位に立った日本代表・侍ジャパン。7回、逆転の2ランホームランを放った吉田正尚選手が試合を振り返りました。

侍ジャパンは6回、オーストラリアに足を絡めた攻撃を展開され1点の先制を許します。それでも7回、先頭の大谷翔平選手がフォアボールを選び出塁すると、2アウト1塁から吉田選手が打席を迎えます。内角低めのスライダーをうまく捉えると、打球はそのままライトスタンドへ。値千金の逆転2ランとなり、チームを勢いづけました。

侍ジャパンは4‐3で勝利し試合後、吉田選手は「重苦しい雰囲気でしたので、自分のベストスイングをしようと思って。それが結果的にホームランになったので本当によかったです」とコメント。「国際大会はこういう厳しいゲームがたくさん続きますので、最後のゲームセットになるまでみんな諦めてなかったと思いますので、勝てたことが一番だと思います」と語ります。

1次ラウンド無傷の3連勝を飾った日本は、これでC組首位通過が確定。「連日、たくさんのファンの皆様が来ていただいて、声援をいただいていますので、選手たちにも届いていますので。残り東京で1試合がありますけど、そこも大事に。しっかりと戦っていきたいと思います」と、手応えを口にしました。

最後は「今日は素晴らしい日だと思っていたので、絶対勝たないといけないと思っていましたので。最後、みんなでつかんだ勝利だと思いますし、マイアミでの厳しい戦いも続きますけれども、本当に一戦必勝でみんな力を合わせてやっていきます」と、次戦に向けて意気込みました。