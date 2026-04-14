長打も出塁も重ねているが…ツインズ戦もスタメン外れる米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手が、開幕から好成績を残しながら出番に恵まれないことに専門メディアからも不満の声が上がっている。13日（日本時間14日）のツインズ戦もスタメンを外れ、さらに大きくなる気配だ。レッドソックス専門のポッドキャスト「Play Tessie」で共同ホストを務めるナット・ゴードン氏はツインズ戦のスタメン発表後、自身のXで吉田につ