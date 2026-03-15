ベネズエラに敗戦で2度目の連覇の夢は終わる■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）前回王者が早すぎる終戦を迎えた。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。試合後、選手たちは1時間経ってようやく帰路についた。この日は現地午後9時からの試合で、終了は0時16分だった。優勝候補と言われていたチームが初の8強止ま