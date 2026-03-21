レッドソックスでは厳しい立場の吉田正尚が、WBCで評価を高めたという(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じたが、今大会では多くのメジャーリーガーが参加。その中でも「価値を高めた」選手のひとりに、米メディア『Fansided』が吉田正尚（レッドソックス）を挙げている。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る同メディアは「ボストンでのマサ