レッドソックス・吉田正尚【写真：ロイター】フルカウント

吉田正尚がツインズ戦に「3番・DH」で先発出場 3打数2安打1打点

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • レッドソックス吉田正尚は24日、ツインズとのオープン戦に先発出場した
  • 3番・DHで先発出場し、2試合連続のマルチ安打をマーク
  • 3打数2安打1打点で打率.211となり、開幕前に状態を上げてきた
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