吉田正尚がこぼした思い野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手は15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦を振り返り、「悔しい結果に終わってしまいました」と、無念の敗退となった今大会への思いを綴った。敗戦から一夜明け、吉田はインスタグラムで「悔しい結果に終わってしまいました。関係者の皆様ありがとうございました」と、悔しさ