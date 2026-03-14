実に60年ぶりとなる天覧試合が行われた3月8日。東京ドームの貴賓席で観戦された天皇皇后両陛下と愛子さまの視線を受けて、選手たちは一層の気合いが入ったことだろう。が、勝ち星を挙げた試合の後味は各人各様で……。＊＊＊【写真を見る】天皇陛下の御前で「ガムを噛んで腕組み」“問題行動”が炎上した村上宗隆“試合前の心構え”をお尋ねに1966年の全日本対ロサンゼルス・ドジャース戦以来となる今回の天覧試合は、WBC