WBCベストナイン第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で全日程が終了。試合後、表彰選手が発表され、MVPはベネズエラ代表のマイケル・ガルシア内野手が受賞。また、今大会のベストナインとなる「オールWBCチーム」には大谷翔平投手が日本勢から唯一選ばれた。準優勝の米国勢から最多4人、優勝のベネズエラ勢から3人となった。侍ジャパンはベ