レッドソックスは23日（日本時間24日）、開幕ロースターに入った26選手を発表。吉田正尚外野手（32）も2年ぶりに開幕ロースター入りが決まった。昨季は右肩痛で出遅れ、メジャー復帰は7月までずれ込んだ。それでも今季はキャンプから順調に調整を進め、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には侍ジャパンとして出場。5試合で16打数6安打、2本塁打、6打点、打率・375と打線をけん引した。オープン戦はここまで5試