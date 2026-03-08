ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルの「りくりゅう」の三浦璃来が８日に自身のインスタグラムを更新し、パートナーの木原龍一とともに活動拠点のカナダに戻ることを報告した。

三浦は「私たちの拠点カナダに帰ります！」と伝え、「エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」と航空会社に感謝。エアカナダのスタッフらに祝福される様子や、木原と仲良く帽子を被って撮影した一枚も見せた。

五輪閉幕後、りくりゅうの２人は２月２４日に日本に帰国し、その日は選手団帰国会見に参加。翌２５日は日本記者クラブで行われた記者会見に出席した。その後はテレビ各局のワイドショーやニュース番組、ラジオなどのメディアに精力的に出演。最近では今月７日のＴＢＳ系「王様のブランチ」に生出演した。

先月２７日に放送された日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」に出演した際には、カナダへ戻る時期について言及。木原は「近々ですね」と言いながらも「正直まだフライトチケットはしっかりとれていないので」と話していた。２人はカナダで共同生活を送っており、カナダに戻ってからは「スローなスタート」（木原）で練習を再開する予定だと語っていた。