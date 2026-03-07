サンリオのアイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」が復活 2日間限りの特別ステージを披露
ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ポチャッコによる新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」が再登場するイベントが、5月3日（日・祝）と5月4日（月・祝）の2日間限定で、東京・後楽園にある東京ドームホテルで開催される。
【写真】料理も推しも満喫できる！ 昨年のイベントの様子
■夢のような2日間
今回開催される「サンリオキャラクターズ きゅあかわ！ぱらだいす！」は、サンリオのアイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」が復活するオリジナルステージをはじめ、グリーティングやハイタッチ会、ブッフェ料理を楽しめるイベント。
「きゅあかわきゅーと！」は、2025年1月10日から4月8日まで期間限定で開催されていたサンリオピューロランドのスペシャルイベント「推し活ピューロランド」内で誕生した新生アイドルユニットで、本イベントでは、ここでしか見ることのできないスペシャルステージを披露する。
会場内では、ほかにもさまざまな企画を実施。シナモンフレンズが食事中に登場する「スペシャルハイタッチ会」や、ステージ上のキャラクターを撮影できる「サンリオキャラクターズ スペシャルグリーティング」が行われる（キャラクターは日程により異なる）。
さらに、豪華特典も用意。各席種共通の特典として配布する「チェキ風カード」は、ライブ出演キャラクター全6種のラインナップで、A席とS席の人はランダムで1枚、SS席の人はコンプリートセットがもらえる。
本イベントのチケットは「ローソンチケット」で受付。スケジュールは以下の通り。
■SS席抽選
受付期間：3月4日（水） 11時00分〜3月8日（日）23時59分
■S席・A席先着販売
受付開始日：3月14日（土）11時00分〜
