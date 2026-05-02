あと2〜3カ月もすれば出番が増えてくる扇風機。しゃがむのがめんどうだからといって足でパチパチとボタンを押したことがある人も多いはず。そんな“ズボラ”操作を正解にしてくれる“足でも操作できる扇風機”が、たしかな機能性とウィットに富んだネーミングセンスの家電を数多くリリースしているシロカから登場！その名も「DCリビング扇風機 しゃがみま扇」（1万2980円）が5月15日より発売予定です。足でも押しやすいように、下