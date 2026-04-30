大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」の世界観をたっぷり楽しめるPOPUP STOREが、大阪・ルクア イーレに登場♡2026年5月1日（金）から5月14日（木）までの期間限定で開催されます。限定グッズや新作アイテムはもちろん、思わず写真を撮りたくなるキュートな空間も魅力。ゴールデンウィークのおでかけ先としても注目のイベントです♪ 限定＆先行グッズが勢揃い 今回のPOPUPでは、