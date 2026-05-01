何気なく投稿した内容が、大きな落とし穴になるかもしれない。西日本シティ銀行の女性行員が社内の様子を撮影してBeRealに投稿。顧客の個人情報などを含む内部情報が漏洩し、大変な騒動となっている。【写真】個人情報が丸出しに…拡散された行員の流出画像西日本シティ銀行、執務室内が拡散される4月30日、西日本シティ銀行は正式に謝罪文を発表。「この度、当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動