プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。

チケットの最高額は、アリーナＳＲＳ席の３３万円。ほか、アリーナＲＳ席＝２２万円、アリーナＳＳ席＝１６万５０００円、アリーナＳ席＝１１万円、内野指定下段＝５万５０００円、内野指定席上段＝３万３０００円、外野指定席＝２万２０００円、２階指定席＝１万１０００円となった。

過去の国内開催の井上尚弥世界戦戦チケット最高額は、ともに有明アリーナで行われた２４年９月・ドヘニー戦と２５年１月・金芸俊戦のアリーナＳＲＳ席２７万５０００円（ドヘニー戦はアリーナ１〜６列目）。今回はこれらを上回る最高額となった。

過去の東京ドーム興行では、１９８８年３月のタイソン―タッブス戦のチケット最高額が１０万円、９０年２月のタイソン―ダグラス戦は１５万円、２４年５月の井上尚弥―ネリ戦が２２万円だった。