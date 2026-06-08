月収280万円の使い途は、しんいち軍団、お金のない先輩、そして…お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが、4日放送のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（毎週木曜後11：00）に出演。デート代に月約60万円使っていると明かし、“今狙っている芸能人”を実名告白した。【動画】“今狙っている芸能人”実名＆デート代“月約60万円”の相手を明かしたお見送り芸人しんいち自身の象徴ともいえる資産を査定し、