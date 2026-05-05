井上尚弥中谷潤人世紀の一戦を観戦していた大物にファンの視線が集まっている。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突し、井上が判定勝ちした。著名人も多数来場した一戦には、元国民的アイドルの姿もありファンを驚かせた。伝説の一戦を会場で見守ったのは、80年代に一世を風靡した元おニャン子クラブのメンバ