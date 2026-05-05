ボクシング専門誌「ザ・リング」が最新ランク発表ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。4日（日本時間5日）に更新されたランクで2位から再浮上。井上に敗れた中谷潤人（M.T）の順位にも注目が集まった。井上は2日、5万5000人が埋めた東京ド