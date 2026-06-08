名古屋市西区のショッピングモールできょう、複数の人が異臭を訴えました。店内には今も大勢の消防隊員が確認を進めています。 【写真を見る】これまでに女性2人を搬送 店内にいた人｢店に入った瞬間『なんか空気濁ってない？』｣ ショッピングモール ｢mozoワンダーシティ｣で複数がせき込む症状 名古屋・西区 （店内にいた人）「店に入った瞬間『なんか空気濁ってない？』みたいな。店員さんに『せき込むから、