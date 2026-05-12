中谷潤人2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで左眼窩底を骨折した中谷潤人（M・T）が12日、インスタグラムで手術を受けると明らかにした。挑戦者として臨んだ試合で4団体統一王者の井上尚弥（大橋）に判定負けした。中谷は「また中谷潤人のボクシングを見ていただけるようしっかり回復していきます」とつづった。