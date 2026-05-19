米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）は2026年5月18日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）と、「バム」ことスーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、26）の対戦の可能性に言及した。「ロドリゲスは信じられないほど意欲的な若者」ロドリゲスは、井上よりも2階級下のWBA・WBC・WBO世界スーパーフライ級3団体統一王者だ。プロ戦績は23戦全勝（16KO）で、井上の次戦対戦