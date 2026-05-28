5月27日、お笑いコンビ・ニューヨークが公式YouTubeチャンネルを更新。『あの件について炎上する前に謝罪させてください』と題した動画を公開し、『Breaking Down』をめぐる過去の発言や、容姿いじりについて釈明した。動画冒頭では、5月3日に配信された『【第365回】ニューヨークのニューラジオ』内で、屋敷裕政が「ボクシングの井上尚弥vs.中谷潤人に比べて、BreakingDownはカスな気がしてきた」と発言した件に言及。屋敷は