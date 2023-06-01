ボクシング元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１２日、自身のＸを更新し、左眼窩（がんか）底骨折のため手術を受けることを報告した。今月２日に東京ドームで開催された４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れた際、左目を負傷していた。「左目の眼窩底骨折のため手術をしていただける事になりました。また皆さんに中谷潤人のボクシングをみていただけるよう