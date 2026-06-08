宇都宮市に出没し、8日朝も目撃情報が寄せられているクマ。市内の小中学校は全校が休校になり、住民たちは驚きを隠せないようです。【写真を見る】通行人も唖然！？商店街で目の前を横切るクマ通行人も困惑? 商店街を歩く人の目の前にクマ井上貴博キャスター:街の中心部にクマが出没しました。7日午前2時半ごろ、栃木県宇都宮市のオリオン通り商店街で、ヒトが歩く前をクマが横切りました。映像からは、通行人が状況を理解で