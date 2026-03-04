ドミニカ共和国がタイガースと強化試合

今月開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を直前に控えた3日（日本時間4日）、ドミニカ共和国代表は首都サントドミンゴでタイガースとの強化試合を行った。4回にはフアン・ソト外野手（メッツ）が衝撃2ランを放ち、地元のファンを熱狂させた。

4-4の4回1死三塁。左腕ハーターが内角に投じた2球目チェンジアップをソトが強振した。右翼へグングン伸びた打球はフェンスを大きく越えた。打球速度107.3マイル（約172.7キロ）、飛距離431フィート（約131メートル）の特大弾。悠々とダイヤモンドを一周し、ベンチ前でチームメートの祝福を受けた。

ドミニカ共和国は、日本と準々決勝で激突の可能性がある。ネット上の日本のファンからは「ドミニカもエグイなwww」「さすがソトやな…」「一振りで流れを変えるのがスターの証…」「ソトのさすがのバッティング これがドミニカ代表」「ドミニカ背負ったソトはマジ。目の色変わる」などの声が上がった。

2死となった後、マチャド、カミネロがそれぞれソロ弾を放ち球場は大熱狂。本番前にドミニカ共和国が実力を見せつけている。



（THE ANSWER編集部）