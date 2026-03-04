「えっ、どうして…」無印良品、お詫びの投稿に「まじでショック…」「ここ最近で一番がっかり」の声。
無印良品の公式X（旧Twitter）アカウントは3月3日、投稿を更新。お詫びの投稿に「えっ、どうして……」「まじでショック…」といった声が寄せられています。
【投稿】無印良品のお詫びに「ここ最近で一番がっかり」の声
X上では「えっ、どうして……」「期待していたのに」「んなことある!?」「まじでショック…」「ここ最近で一番がっかりした」「ぜひ国内でも販売してください」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「んなことある!?」「期待していたのに」同アカウントは「【お詫び】3月1日（日）に紹介した『婦人 二重織りはかまパンツ』は、日本国内での発売ではなく、海外店舗限定の商品でした」と訂正。続けて「国内での販売を期待してくださった皆さまに、誤解を招く案内となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪しています。商品に期待していた人が多かったのか、この投稿には多くの反響が寄せられることに。
「発売予定の衣料品・小物」に『二重織りはかまパンツ』はなし3日には「2026年3月に発売予定の衣料品・小物を、ひと足お先に紹介します」とつづり、公式Webサイトのリンクを掲載。もちろん『婦人 二重織りはかまパンツ』は紹介されていませんでした。ほかの商品が気になった人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
