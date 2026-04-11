今話題の、無印から新しく出た耐熱ガラスの食品保存容器。蓋をしたまま電子レンジOKというのが最大の特徴なのですが、他のメーカーからもすでに同じ機能を持つ保存容器はたくさん出ています。ではなぜそんなに人気なのか……？ 実際に購入してから毎日のように愛用している筆者がその魅力を紹介したいと思います。（以下、記事内の価格はすべて税込です）◆調理から保存、そして食卓へ。マルチに使える保存容器無印良品の「蓋