レトルト食品のおいしさに定評のある無印良品。なかでもスープは、バリエ豊富でどれも本格的！【写真】マニアおすすめの『無印良品』スープ＆味噌汁無印良品が好きすぎて、同社とのコラボ収納商品を開発した松永りえさんが、定番のスープを実食。インスタントスープとは思えない逸品をランキング形式で紹介します！人気上昇で売り場拡大、家に常備しておくと便利「最近の無印良品はスープ売り場が拡大し、種類も豊富になってき