次に【無印良品】を訪れたらチェックしたいアイテムといえば、ズバリ・Tシャツ。すでに半袖Tシャツの出番が到来しつつある今、ミドル世代の即戦力として活躍してくれそうな商品が選択肢豊富に揃っているんです。シルエットや柄に個性を持たせるだけでなく、それぞれ素材にもこだわっているのが無印良品のTシャツの魅力。プチプラでGETできるので、ぜひこの春夏のスタメン候補に入れてみて。 控えめなボートネックがネックラ