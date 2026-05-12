無印良品の「涼を感じるミントシリーズ」から、食感にこだわったチュイルサンドが登場しました。清涼感のあるミントチョコレートを、チョコクランチを練り込んだ薄焼き生地で挟んだ、ティータイムにぴったりの1品です。【投稿】無印良品公式Xのミント菓子ミント初心者にも！優しい清涼感とこだわりの食感今回の新作は、強すぎるミントが苦手な人でも楽しめるよう「ミント度★1」に設定されています。最大の特徴は、薄く焼き上げた