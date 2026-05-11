無印良品の「UVカットライトニットVネックカーディガン」を徹底解説。UVカット加工を施した軽やかな素材で、真夏の紫外線対策から室内での冷房対策までマルチに活躍する一着をご紹介します。（サムネイル画像出典：PIXTAより） All About

無印 涼感あるVネックカーデ登場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 無印良品から「UVカットライトニットVネックカーディガン」が登場した
  • さらさらとした肌触りと清涼感のある薄手素材で、暑い日でも羽織れる
  • レビューでは5点満点中4.9点と非常に高い評価を獲得した
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