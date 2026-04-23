こんにちは！整理収納アドバイザーのみかです。【画像を見る】無印良品の名品！「ポリプロピレン高透明フィルムアルバム・2L版/2LW版・40枚用」片付けや収納アイデアなどお役立ち情報を発信させていただいているInstagramは、6万人以上の方にフォローして頂いてます。無印良品「ポリプロピレン高透明フィルムアルバム・2L版/2LW版・40枚用」▶シールシートの大きさ比較無印良品「ポリプロピレン高透明フィルムアルバム・2L