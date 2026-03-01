審査員・粗品、今年も容赦なし！辛口採点78点「ウケるし拍手ももらいやすいけど正直、面白くはない」
お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が1日、関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」で昨年に続き2度目の審査員を務めた。
この日、2番目に登場した大会史上最短の芸歴3年目で決定戦進出を果たしたトリオ「生姜猫」には、78点。1組目の「タチマチ」には80点を付けていたが、粗品は「他の方に比べて厳しい採点になったんでちゃんと理由言いたい」と切り出した。
「自分たちの敷いたルールで、天丼して展開していく漫才で、手数が少なすぎる。1個目のボケまで1分45秒ぐらいかかってて、ちょっともったいなすぎる」「競技漫才の上のほうでは、4分かけて君らがオモロがってるボケを、上に人たちは10秒で消費して、バンバン次に行く。そういう格差がある」などと評価した。
また「生姜猫って少々曲芸的な笑いの取り方をよくやる。得意やと思うし、評価もされてる。ウケるし、拍手ももらいやすいけど、面白くはないんですよ、正直」とズバリ。これには思わず川粼が「え！」と声を上げ、メンバー2人に「シーッ」と注意された。
粗品は構わず「こういうネタって、面白い芸人からの評価低い。やり口が分かってるがゆえに」と続けたが、「でも若くしてここまで構成してウケをもぎ取ってるっていうのはえらいし、声の青さに不利を感じさせないぐらい内容で勝負してるのもかっこいい」とフォローも入れたが「やっぱりまだ“こいつらめっちゃオモロイなあ！”ってプロがうなるような内容じゃないな、と思いました」と語った。
昨年、同大会で自身初の賞レース審査員に就任し、歯に衣（きぬ）着せぬ辛口審査と鋭い指摘、前例にとらわれない採点で大きな反響を呼んだ粗品。その説得力が好評を得て「女芸人No.1決定戦 THE W 2022」でも審査員を務め、再び話題をさらっていた。今回も、舌鋒鋭い講評がさく裂した。