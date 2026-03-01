ドジャースの山本由伸投手（27）が1日早朝、自身のインスタグラムを更新し、日本に帰国したことを報告した。ストーリーズに投稿した古巣・オリックスへの愛があふれる報告が話題を呼んでいる。

山本はかつての本拠・京セラドームの上空からの写真を投稿し、BGMにオリックスの球団応援歌「SKY」を使用。Xでは古巣愛あふれる投稿に「どこまで我々を喜ばせてくれるんだ、山本由伸という選手は」「山本由伸さんのオリックス愛が本物すぎる」「嬉しすぎて涙出た！！！」「オリックス好きすぎるやろ」など、歓喜の声が相次いだ。

山本は27日（日本時間28日）のオープン戦・ジャイアンツ戦に先発。3回5安打2失点で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、最後の実戦登板を終えた。最速は96・9マイル（約156.0キロ）を計測し、4奪三振と順調な調整ぶりを披露。日本の初戦となる1次ラウンドの6日台湾戦先発が見込まれる。

侍ジャパンはあす2日から京セラドームでオリックス、阪神との強化試合2連戦を行う。山本はきょう1日の練習からチームに合流する見込み。