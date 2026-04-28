無名に近かった左腕が、?令和の怪物?の足元を揺らし始めた。ドジャースの佐々木朗希投手（２４）にとって、思わぬ伏兵が先発ローテ争いの脅威になり始めている。米地元紙「カリフォルニア・ポスト」は２７日（現地時間）、ドジャースのジャスティン・ウロブレスキ投手（２５）が先発として圧倒的な存在感を示し、ブルペンへ戻すことが「猛烈な勢いで想像しにくくなっている」と報じた。ウロブレスキは２０２４年７月７日（同８