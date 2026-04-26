◇ナ・リーグカブス−ドジャース（2026年4月25日ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。2試合ぶりとなる4号本塁打を放った。2回1死の第1打席、相手先発・佐々木朗希に対し2ボール2ストライクからの5球目、98・5マイル（約158・5キロ）の高め直球を捉えると、打球は左中間スタンドへ一直線。豪快な4号ソロで敵地は静まった。打たれた右腕も