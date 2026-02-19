特別国会が１８日に招集され、第２次高市内閣が誕生した。高市首相は、各党にあいさつ回り。日本維新の会の参院控室では、政治家になる前からの知り合いである石井苗子参院議員から思わぬお土産をもらい、「ケッケッケッ…」と笑う場面もあった。

石井氏がＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにその時の様子を投稿。拍手で出迎えられた高市首相に、看護師・保健師の資格を持つという石井氏は「見してみ、見してみ」とサポーターで固定している痛めた右手の様子を確認。首相が「ここ曲がっちゃってます」と説明すると「かわいそうに」と気遣った。

急ぎ足で別の場所へ向かう首相に「これ（以前に）言ってた、口トレのやつ」と手渡すと、首相は「えっ、ホンマか？！」と小躍り。石井氏が「口に入れたらほうれい線取れる」と伝えると、「ケッケッケッ」と楽しそうに口に手をあてて笑い。「何分入れる？」「３分？」「口にはさんでたらほうれい線なくなる？」と興味津々で質問し、去っていった。

今回の動画には「ガールズトークに和みました」「こういう女子トークいいね」「自然体」「ほっこりしました」「その辺のおばちゃんの会話でほっこり」「苗ちゃん姉妹、優しい、いたわり泣ける♥」「コソコソ話すの面白い」などのコメントが寄せられている。