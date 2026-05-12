5月11日の参議院決算委員会で、参政党の神谷宗幣代表の指摘に高市早苗首相が答弁したが、その主張内容が物議を醸している。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣の選挙ポスター“ベビーシッター減税”めぐる議論神谷代表は「少子化対策をやっているが、十分に機能しているとは言えない」と指摘したうえで、ベビーシッターや家事支援サービスの利用者への税制優遇制度の新設につい