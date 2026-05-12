足場を整えることが急務に高い支持率を誇る一方、党内基盤は脆弱（ぜいじゃく）であると指摘されてきた高市早苗首相。そんな高市氏の足元で大きな動きがあったのは5月7日のこと。産経新聞が1面で「高市支持グループ発足へ」と大々的に報じたのである。自民党議員たちはこぞって入会を希望しているというが、その実態は……。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」グループに