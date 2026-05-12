共産党の山添拓参院議員が2026年5月11日にXを更新し、高市早苗首相陣営が自民総裁選時に候補者をおとしめる内容の動画の作成を依頼していたという疑惑について言及。高市首相が報道を否定したことを批判した。事実なら「首相陣営によるとんでもない世論誘導」「週刊文春」が報じたこの疑惑。高市首相は11日の参院決算委員会で立憲民主党の森ゆうこ参院議員からこの疑惑について追及を受け、「他の候補に関するネガティブな動画を作