高市早苗首相の夫・山本拓氏が元妻に一方的な「離縁状」を送りつけ、離婚成立直後に高市氏と再婚していたことが「週刊文春」の取材で分かった。また、元妻の実家が経営する会社は、山本氏の初当選から約4カ月後に破産していた。【画像】高市氏と山本氏の披露宴の様子2025年、大綬章親授式に向かう山本拓・元農林水産副大臣©時事通信社県議時代の山本氏の選挙を支えてきた高市氏と言えば、昨年10月に日本初の女性首相に