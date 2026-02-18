ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が１７日（日本時間１８日）に行われ、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７８・７１点で首位発進となった。

第４グループの最初に登場した中井は、冒頭のトリプルアクセルを着氷すると、笑顔がはじける。その後の３回転ルッツ、３回転トーループも見事に成功させた。勢いに乗った１７歳はのびのびと演技を披露し、ノーミスで滑り切った。７８・７１点の自己ベストを叩き出してこの時点でのトップに立つと、ガッツポーズも飛び出した。

中井はテレビインタビューで「自分でもびっくりするぐらいの出来で、すごく点数も高得点をいただけたので、本当に今はうれしい気持ちでいっぱいです」と満面の笑み。トリプルアクセルについては「練習からすごく調子が良かったので今回、この大舞台で絶対に決めるぞという気持ちが氷に伝わって着氷できたのかな」と振り返った。

緊張を感じさせない演技を披露したことには「アップの時に若干、緊張感はあったんですけど、この大舞台を楽しまなきゃもったいないなと６分間（練習）から気持ちを切り替えて。その楽しみがいい結果につながったと思います。今での試合の中で一番楽しかったなと思えるぐらいの気持ち。本当にいい出来だったので、今日は自分を褒めてあげたい」と胸を張った。

実力者がそろう最終の第５グループが演技を終えても、首位を守り切った。フリー（１９日＝同２０日）に向けては「ショートをいい形で終われたので、フリーも自信を持って、大舞台を最後の最後まで楽しむぐらいの気持ちで挑めたらいいな」と意気込んだ。