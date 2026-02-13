ブルージェイズのホセ・ベリオス投手（３１）が、１２日（日本時間１３日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設でチームメートやコーチ、スタッフに謝罪した。昨年２年連続開幕投手を務め、３０試合に先発し９勝５敗も、９月末に右肩炎症で負傷者リスト入り。ポストシーズンのロースターを外れると、チームに帯同せず、プエルトリコの自宅に帰ってしまい、その言動を疑問視する声もあがっていた。

「自宅でワールドシリーズを観戦するのは、複雑な気持ちだった。３人の子供に事情を説明しなければいけなかった。リハビリの環境を優先してプエルトリコに戻ったけれど、チームを離れた私の判断は間違っていた。申し訳なかったと、皆に謝った」と右腕。「改めて、気持ちを入れ替え、新しいゴールのために戦っていく。今はもう、肩の状態も良くなって健康体だ。子どもたちのためにも、カムバックを証明したい」と、神妙に述べた。

米大リーグの不文律として、負傷者リスト入りし、復帰の見込みがない場合でもチームがポストシーズンに進めば、帯同するのが通常だ。シュナイダー監督は「彼のケースは、リハビリの過程でもありグレーゾーンだったと思う。ただ、キャンプインを迎えて、皆に謝罪したことは良かったと思う。我々はこの先、組織一体となってプレーしていかなければならない。誰でも間違った判断をすることはある。これで、過去を水に流して、前に進んでいける」と評価した。