WBC準々決勝・イタリア―プエルトリコワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝プエルトリコ―イタリア戦を米テキサス州ヒューストンのダイキンパークで行った。4回、イタリアの攻撃でまさかの珍事が発生。外野席の観客が打球をグラブで捕球。満塁本塁打かと思われたが、フェンス手前でのキャッチだったと判断されて二塁打になった。これに日本のファンからも「熱戦に水を差す行為はやめて」