WBC準々決勝■イタリア 8ー6 プエルトリコ（日本時間15日・ヒューストン）プエルトリコ代表は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でイタリア代表に6-8で敗れた。終盤に反撃したものの最後は惜しくも敗れた。選手たちの目には涙のよなものが浮かんでいた。最高の立ち上がりだった。初回先頭のカストロがいきなり一発。流れを一気に持ってきたかと思われた。しかし直後に連続四球でピン