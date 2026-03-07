野球日本代表「侍ジャパン」は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）初陣となったチャイニーズ・タイペイ戦に臨み13－0で勝利。大谷翔平投手（ドジャース）のグランドスラムも飛び出し、東京ドームは興奮に包まれた。この日はスタンドに世界的な大物アーティストも駆け付け、圧勝劇を堪能していたという。米複数メディアが報じている。 ■バッド・バニーが