ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕し、各地で熱戦が繰り広げられている。プエルトリコで行われている1次ラウンド・プールAでは、同国代表のベンチには、負傷離脱中の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス外野手（ドジャース）の姿が。中継に映り、ファンを驚かせている。ベンチからチームメートに拍手を送って盛り立てていたキケは、ブロンド髪に変身していた。昨季左肘