イタリアは米国に8-6で勝利…メキシコも撃破で4連勝■イタリア 9ー1 メキシコ（日本時間12日・ヒューストン）イタリア代表は11日（日本時間12日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールBの最終戦、メキシコ戦に9-1で大勝した。4連勝で1位通過を決め、今大会で一躍旋風を巻き起こしている。代表の活躍は本国にもしっかり届き、ジョルジャ・メローニ首相が上院で言及するほどだった。「WBC史上最大の下